Diyarbakır'da Eylül Ayında 635 Aranan Şahıs Yakalandı
Diyarbakır'da eylül ayı içerisinde düzenlenen polis operasyonlarında 635 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız silahlar ve mermi ele geçirildi.

Diyarbakır'da polis ekiplerince eylül ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda aranan 635 şahıs yakalandı.

Diyarbakır ve ilçelerinde eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin veri paylaşıldı. Buna göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçede görevli polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda 432 şahıs yakalanırken bunlarda 161'i tutuklandı. Ayrıca 135'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs olmak üzere 635 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 100 ruhsatsız tabanca, 66 av tüfeği, 29 kurusıkı tabanca 551 fişek ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
