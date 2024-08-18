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Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor: 'Yazıklar olsun, kalem yerine silah verdiler'

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Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor. Bir baba, oğluna sitem ederek, 'Yazıklar olsun. Elindeki kalemi aldılar, kalem yerine silah verdiler. Kime karşı, bana karşı' dedi. Ailelerin oturma eylemi 3 Eylül 2019'dan beri devam ediyor.

Diyarbakır'da evlat nöbeti olan aileler, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Yusuf Erdinç, oğlu Mikail'e sitem ederek, "Yazıklar olsun. Elindeki kalemi aldılar, kalem yerine silah verdiler. Kime karşı, bana karşı" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, aralıksız devam ediyor.

Oğlu Mikail için Van'dan gelerek eylem yapan baba Yusuf Erdinç de evladının üniversitede okuduğu sırada 2015'te kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Şimdiye kadar haber alamadığını belirten Erdinç, "Buradan oğluma sesleniyorum. Sen, okumuş bir adamsın. Etrafına bak, HDP milletvekillerinin çocukları yanında var mı, yok mu? Nerede, Avrupa'da. Sen neredesin, kuru ekmek bulamıyorsun. Yazıklar olsun. Elindeki kalemi aldılar, kalem yerine silah verdiler. Kime karşı, bana karşı. Buradayım, 2015'ten beri peşini bırakmadım. Babam beni yalnız bıraktı, aramıyor, sormuyor deme. Peşini bırakmadım, bırakmayacağım" dedi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, oğlu Tuncay'ı 10 senedir aradığını ifade etti.

Oğlunu istediğini, oğlunu HDP'nin kandırıp Kandil'de PKK'ya verdiğini ileri süren Bingöl, "Oğlum 14 yaşındaydı ve kendi iradesiyle gitmedi. Kandırılıp, tehdit edilerek oğlum götürüldü. Oğlumu; Kandil'den, PKK'dan ve HDP'den istiyorum. Oğlumun kokusunu, yüzünü özledim. 10 senedir hasrettim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Eylül Baba 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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