Diyarbakır'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evden hırsızlık yaptığı saptanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında şüpheli şahısların kimliklerini belirledi.

Titizlikle yürütülen saha çalışmaları ve saatlerce sürdürülen kamera incelemesi akabinde hırsızların kimliklerini belirleyen Asayiş Büro Ekipleri, hırsızlık olayı şüphelisi F.Ç. (44), S.E. (27) ve U.I. (28) isimli şahısları iki ayrı evden çalınan hırsızlık malzemesi bir adet elektrikli bisiklet ve muhtelif el aletleri ile birlikte gözaltına aldı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden F.Ç. ve S.E. nöbetçi savcılıkça alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılırken U.I, çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR