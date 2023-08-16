Diyarbakır'da Evden Bisiklet Hırsızlığı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evin bahçesine giren 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıyan anlarda bir bisiklet çaldı. Hırsızlık olayının ardından ev sahibi polise başvurarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, tek katlı evin bahçesine giren 2 kişinin bisiklet çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece, Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi 607'nci Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evin bahçesine giren 2 şüpheli, çevreyi kolaçan ettikten sonra pencerenin önündeki bisikleti alıp uzaklaştı. Sabah, bisikletin yerinde olmadığını fark eden sahibi, güvenlik kamerasını izleyince hırsızlığı fark etti. Görüntülerle polise giden kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.