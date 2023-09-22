Diyarbakır'da Ev Yemekleri Yapan Kadını Vuran Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ev yemekleri yapan G.K. isimli kadını iş yerinin önünde tabancayla vuran N.U. isimli kadın, tutuklandı. Saldırıda yaralanan G.K.'nin tedavisi devam ediyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ev yemekleri yapan G.K. isimli kadını iş yerinin önünde tabancayla vuran N.U. isimli kadın, tutuklandı.
Ergani ilçesinde 20 Eylül'de G.K.'yi iş yerinde silahla 4 kez ateş açıp omuz, kol ve bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.U. adlı kadının polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Saldırıda yaralanan G.K.'nin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa