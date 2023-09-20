Diyarbakır'da Ev Yemekleri Yapan Kadın Tabancayla Vuruldu

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde bir kadın, ev yemekleri yapan G.K. isimli kadını iş yerinin önünde tabancayla vurdu. G.K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev yemekleri yapan G.K. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın şüpheli, yanında getirdiği tabancayla G.K.'ya ateş etti. G.K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli kadın ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.