Diyarbakır'da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale eden itfaiye eri hafif yaralandı.
Diyarbakır'da ev yangını: İtfaiye eri yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale eden itfaiye eri hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıdkı Göral Caddesi'nde Ayata-2 Apartmanı'nda odun sobasından çıkan kıvılcımlar sonucu ev yandı.
Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri, yangını söndürürken ev kullanılmaz hale geldi. Ev sakinleri tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. İtfaiye eri ise, yangın söndürme esnasında elinin pencereye takılması sonucu hafif yaralandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.