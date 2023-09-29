Diyarbakır'da ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evdeki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evdeki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.

Yangın, saat 15.20 sıralarında Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evi alevlerle sardı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 'Koko' isimli muhabbet kuşu yanarak telef oldu. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - DİYARBAKIR