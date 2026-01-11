Haberler

Diyarbakır'da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi, feryatlar yürekleri dağladı

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ev halkının feryadı yürekleri dağladı

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Apartmanın giriş katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta tedavi altına alındı.

Evi yanan ailenin feryadı tüm sokakta yankılanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

