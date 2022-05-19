Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin hassas ve kapsamlı çalışmaları sonucunda 3 arazide uyuşturucu ekimi yapıldığı tespit edildi.

Uyuşturucu ekimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikametlerinde ve arazilerde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 521 gram toz esrar, 326 gram Hint keneviri bitkisi tohumu, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca, 10 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 2 terazi, streç film ve 13 şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyonda, H.O, M.M.O. ve R.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.O. ve M.M.O. tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.