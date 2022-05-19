Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin hassas ve kapsamlı çalışmaları sonucunda 3 arazide uyuşturucu ekimi yapıldığı tespit edildi.

Uyuşturucu ekimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikametlerinde ve arazilerde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 521 gram toz esrar, 326 gram Hint keneviri bitkisi tohumu, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca, 10 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 2 terazi, streç film ve 13 şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyonda, H.O, M.M.O. ve R.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.O. ve M.M.O. tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

AA / Aziz Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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