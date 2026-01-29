Yangın çıkan toprak evde kısmi çökme meydana geldi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir toprak evde çıkan yangın sonucu kısmi çökme meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki iki katlı eski toprak evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yangın sonucu kısmi çökme meydana geldi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, yangın söndürme anları itfaiye erleri gözünden kask kamerasıyla kayda alındı. - DİYARBAKIR