Diyarbakır'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının sevk edileceği adliye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Peyas Mahallesi'ndeki evlerinde dün 4 çocuk annesi Ayşe Altan'ın (31), eşi Abdülhamit Altan (30) tarafından başından pompalı tüfekle vurularak öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf eden ve gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan zanlının sevk edileceği adliye binası çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerince durumundan şüphelenilen bir kişinin kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı.
Üzerinde tabanca ve şarjör bulunan şüphelinin, öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi H.G. (29) olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan H.G. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.