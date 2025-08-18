Diyarbakır'da Eşine Ateş Açan Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Diyarbakır'da bir şahıs, tartıştığı eşi kendisinden kaçıp taksiye binmek istediği sırada silahla ateş açtı. Olayda kurşunların hedefi olan kadın ve taksici ile intihar girişiminde bulunan adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta henüz kimlikleri belirlenemeyen çift tartıştı. Eşinden kaçıp taksiye binmek isteyen kadın, kocasının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Olayda taksici de yaralanırken, öfkeli koca aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan çiftin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR