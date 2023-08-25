Diyarbakır'da Eşi ve Oğlunu Rehin Alan Şahıs Tutuklandı

DİYARBAKIR'da eşi S.T. ile 2 yaşındaki oğlunu darbedip, rehin aldıktan sonra balkona çıkıp ateş açan, polisin ikna çabası sonucu teslim olan Mesut T., tutuklandı.

Olay, 23 Ağustos günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut T. ile eşi S.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mesut T. eşi S.T. ile 2 yaşındaki oğlunu darbetti. Sesleri duyan komşular, kapıya gelince Mesut T. eşini ve oğlunu rehin alarak balkona çıkıp, tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipler, Mesut T.'yi ikna etmek için binaya girdi. Yapılan görüşmelerin ardından Mesut T. silahıyla birlikte teslim oldu. S.T. ve 2 yaşındaki oğlu hazır bekletilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mesut T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.