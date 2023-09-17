Haberler

Diyarbakır'da Eşi Öldüren Şüpheli Tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da 4 çocuk annesi Ayşe Altan'ı öldüren Abdülhamit Altan, yakalandıktan sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Abdülhamit Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayşe Altan Diyarbakır Kızıltepe Mardin Suç 3. Sayfa Haberler

title