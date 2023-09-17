Diyarbakır'da Eşi Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'da 4 çocuk annesi Ayşe Altan'ı öldüren Abdülhamit Altan, yakalandıktan sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Abdülhamit Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa