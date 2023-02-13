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Diyarbakır'da enkaz çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da enkaz çalışmaları 7'inci gününde devam ediyor

Diyarbakır'da depremin 7'nci gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, şehirde 2 noktada çalışmaları tamamlarken 4 noktada ise enkaz altında kalan vatandaşların sağ veya cesetlerin kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'da depremin 7'nci gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, şehirde 2 noktada çalışmaları tamamlarken 4 noktada ise enkaz altında kalan vatandaşların sağ veya cesetlerin kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 7'nci gününde, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde bulunan enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Yoldaş Apartmanı ve Dündar Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler diğer 4 noktadaki enkaz alanlarına gönderildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE, 112, madenciler ve belediye arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında vatandaşların sağ kurtarılması için elinden geleni yaparken, AFAD ve jandarma ekiplerine hassas burunlu köpekler de yardımcı oluyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler

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