Diyarbakır'da Elektrik Trafosu Patladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik'e ait trafo bomba gibi patladı.

İlçenin kırsal Doluçanak Mahallesi'nde elektrik direğinde bulunan Dicle Elektrik'e ait trafo, henüz belirlenemeyen nedenle bomba gibi patladı. Olayda yaralanan olmazken, patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR