Diyarbakır'da Elektrik Trafosu Patladı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik'e ait bir trafo, henüz belirlenemeyen bir nedenle bomba gibi patladı. Olayda yaralanan olmadı, patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik'e ait trafo bomba gibi patladı.
İlçenin kırsal Doluçanak Mahallesi'nde elektrik direğinde bulunan Dicle Elektrik'e ait trafo, henüz belirlenemeyen nedenle bomba gibi patladı. Olayda yaralanan olmazken, patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa