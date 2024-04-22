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Diyarbakır'da Elektrik Arıza Ekibi Personeli Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik arıza ekibinde olan personel, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mazlum Turunç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik arıza ekibinde olan personel, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Elektrik arıza ekibinde olan Mazlum Turunç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Turunç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Çınar Dicle İş Kazası 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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