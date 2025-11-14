Haberler

Diyarbakır'da Ekim Ayında 671 Aranan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda ekim ayında 671 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 501 şüpheli sorgulandı ve 191'i tutuklandı. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi.

Diyarbakır'da polis ekiplerince ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 671 aranan şahıs yakalandı.

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerinin ekim ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Kent genelinde yürütülen çalışmalarda 501 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden adli makamlara sevk edilen 191'i tutuklandı. Ayrıca, 177'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar olmak üzere toplam 671 aranan şahıs da operasyonlarla yakalandı. Ay boyunca, farklı suçlardan haklarında işlem yapılan toplam 368 kişi cezaevine teslim edildi. Ekim ayında gerçekleştirilen asayiş çalışmalarında 87 ruhsatsız tabanca, 46 av tüfeği, 22 kurusıkı tabanca, bin 120 fişek ele geçirildi. - DİYARBAKIR

