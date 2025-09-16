Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücünün Yolu Kaza ile Bitti

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atıp ters döndü. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu 4 Sokak'ta meydana geldi. Kiralık olduğu öğrenilen otomobil, hız yapıp park halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra ters döndü. Araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç ilçe ehliyetsiz olan 23 yaşındaki sürücü aracı olay yerinde bırakıp bölgeden uzaklaştı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.