Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücünün Yolu Kaza ile Bitti
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra takla attı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü olay yerinden kaçtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu 4 Sokak'ta meydana geldi. Kiralık olduğu öğrenilen otomobil, hız yapıp park halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra ters döndü. Araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki genç ilçe ehliyetsiz olan 23 yaşındaki sürücü aracı olay yerinde bırakıp bölgeden uzaklaştı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
