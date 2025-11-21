Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu

Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü, park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeni ile araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR