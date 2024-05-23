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Diyarbakır'da eğitimini tamamlayan Motosikletli Yunus Timi gösteri yaptı

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Diyarbakır'da, katıldıkları 10'uncu dönem eğitimini başarıyla tamamlayan 5'i kadın olmak üzere 45 Motosikletli Yunus Timi personeli, gösteri eşliğinde mezun oldu.

Diyarbakır'da, katıldıkları 10'uncu dönem eğitimini başarıyla tamamlayan 5'i kadın olmak üzere 45 Motosikletli Yunus Timi personeli, gösteri eşliğinde mezun oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Kayapınar ilçesinde 10'uncu dönem eğitimini başarıyla bitiren 5'i kadın olmak üzere 45 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Törene, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yardımcıları, şube müdürleri ile mezun olan polisler ve yakınları katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan yunus timleri, büyük hayranlıkla alkışlandı. Yunus Marşı'nın okunduğu törende polislere sertifikaları verildi, hatıra fotoğrafı çekildi. Törende ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri tarafından zeybek oynandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak 2022 yılı Ağustos ayında 100 personel ve 30 motosikletin yunus sayımlarından oluştuğunu, 150 personel ve 52 motosikletin çıkartıldıklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 2023-2024 yıllarında kentte suçla mücadelede büyük mesafe kat ettiklerini ifade etti. Kaya, "Bugün mezun olan yunus polisleri ile birlikte hem sayımızı hem gücümüzü daha da arttırmış olup, Diyarbakır'da polisimizin daha görünür olmasını, emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. 2023-2024 yıllarında ilimizde suçla mücadelede büyük mesafe kat ettik. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak önceki yıllara kıyasla tüm asayiş suçlarında yüksek bir azalma sağladık. Ülkemiz genelinde Diyarbakır ilimiz 81 il içerisinde suçların azaltılmasında en üst sıralara yükseltilmiştir. Burada yükselişin ana etkenlerinden olan yunus polislerinin daha fazla görünür olması olaylara daha hızlı bir şekilde müdahale etmesinden kaynaklıdır" dedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak suçla mücadelede daha fazla başarıya ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kaya, "İlimizde tüm suçlarda geçen yıla kıyasla yüzde 10 oranında bir azalma gerçekleştirilmiştir. Asayiş suçlarında aldığımız tedbirlerle ve proaktif polislikle suça ve suçluya asla fırsat vermeyip oranlarını daha da azaltmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Suçla mücadelemiz 'kendine güven kentine güven' anlayışıyla kararlılıklarla sürecektir. Bu vesileyle güzel Diyarbakır'ımızın huzurunu, canlarını huzuru uğrunda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Burada motosikletli polis timleri temel eğitim kursunu başarıyla tamamlayıp mezun olacak arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

Törenin ardından kentte görev yapan ve başarılı olan personellere İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından ödül verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır 3.Sayfa Haberler

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