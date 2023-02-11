Diyarbakır'da Dündar Apartmanında enkaz çalışması tamamlandı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da Dündar Apartmanında enkaz çalışması tamamlandı Diyarbakır'da 6 enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarından biri olan Dündar Apartmanı enkazı tamamlandı. Diyarbakır'da Dündar Apartmanında enkaz çalışması tamamlandı DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 6 enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarından biri olan Dündar Apartmanı enkazı tamamlandı. Ekipler enkazı devam eden yerlere gönderildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi Dündar Apartmanının enkaz çalışması tamamlandı. Kurtarma ekipleri diğer enkaz alanlarına gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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