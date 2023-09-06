Diyarbakır'da Düğünden Çıkan Grup Havaya Ateş Açtı

Diyarbakır'da düğünden çıkan bir grup, caddede uzun namlulu silah ve tabancalar ile havaya ateş açtı; o anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sonrası gelin ile damadı evine bırakan bir grup, caddede araçlarından çıkardıkları uzun namlulu silah ve tabancalar ile havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, grup bir süre sonra bölgeden ayrıldı.