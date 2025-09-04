Haberler

Diyarbakır'da düğünde atılan havai fişekler yangına neden oldu

Diyarbakır'da düğünde atılan havai fişekler yangına neden oldu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düğün konvoyundan atılan havai fişekler, Borsa İstanbul Fen Lisesi yanındaki otluk alanda yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde bir düğün konvoyundan havai fişekler atıldı. Atılan havai fişekler, Borsa İstanbul Fen Lisesi bahçesinin bitişiğine düşerek kuru otların tutuşmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
