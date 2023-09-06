Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı yakalandı

Diyarbakır'da düğün salonunda düzenlenen silahlı saldırıda damat ve bir çocuk yaralandı. Zanlı, özel ekip tarafından 5 saat sonra arkadaşının evinde yakalandı.

ÖZEL EKİP TARAFINDAN 5 SAAT SONRA ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Diyarbakır'da düğün salonunda düzenlediği silahlı saldırıda tabancasını art arda ateşleyerek damat A.E.'yi ve seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle 10 yaşındaki E.K.'nın da yaralanmasına yol açan zanlı Selahattin Aktaş (26), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekibin çalışmasıyla olaydan 5 saat sonra yakalandı. Saklandığı arkadaşının evinde yakalanan Aktaş'ın üzerinden saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.

GELİN İLE EVLENME İSTEĞİ KABUL EDİLMEMİŞ

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise Aktaş'ın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen Aktaş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada aldığı kurşun yaralarıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.