Diyarbakır'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda çıkan akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bir düğün salonunda akrabalar arasında çıkan tartışmada iki kişi bıçakla hafif yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürülürken polis, sinir krizi geçiren tarafları yatıştırdı.
Polisi olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa