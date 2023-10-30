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Diyarbakır'da düğün salonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunda çıkan akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.