Diyarbakır'da Düğün Konvoyunda Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düğün konvoyunda ateş açan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde bir düğün konvoyunda ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine vardıklarında konvoy içerisindeki bir şahıs, tabancayı bir kadına verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, şüpheli Ö.K.'yı gözaltın aldı.

Şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

Konvoydaki silah sesleri ve o hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR