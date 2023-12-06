Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Dronlu Trafik Denetimi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan bölgelerde dron ile denetim gerçekleştirdi. Trafik güvenliğinin arttırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince sorumluluk sahası içinde bulunan bölgelerde dron ile denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafikte güvenliğin arttırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Ekiplerin her türlü olaya karşı önleyici tedbir almak ve oluşacak suç ve suç unsurlarını engellemek amacıyla dronlu denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü olarak; trafik kural ihlalleri tespitinde rutin kontrollerimizin yanı sıra teknolojiden de faydalanarak dron destekli havadan denetimimiz devam etmektedir. Yol kullanıcılarının güvenli seyahatin teminatı olan trafik jandarmalarımız tespit ettikleri ihlallere cezai işlem uygulasa da daha çok eğitici ve öğretici uyarı niteliği taşıyan çalışmalara ağırlık vermektedir. Aynı hassasiyeti siz değerli sürücülerimizden de beklemekteyiz. Unutmayalım, uyulan her trafik kuralı sizi hayata bağlar" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Güvenlik Trafik 3. Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title