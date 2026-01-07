Haberler

Kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler dronla tespit edildi
Güncelleme:
Diyarbakır'da, trafik kazalarını azaltmak amacıyla dronla gerçekleştirilen denetimlerde, şerit değiştiren sürücülere cezai işlem uygulandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre dronlar sayesinde trafik güvenliği artırılmaya çalışılıyor.

Diyarbakır'da kavşaklara yaklaşırken şerit değiştiren sürücüler dronla tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kazalarını en aza indirgemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre dronlarla denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kavşaklara yaklaşırken şerit değiştirip zincirleme kural ihlalleri ile trafik sıkışıklıklarına neden olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafikte saygı standartlarını korumak amacıyla dron sistemleri aracılığıyla yapılan denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
