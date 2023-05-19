Diyarbakır'da dört araç kazaya karıştı, taraflar birbirinin üstüne yürüdü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dört aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır'da dört araç kazaya karıştı, taraflar birbirinin üstüne yürüdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dört aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası taraflar çocukların yanında birbirinin üstüne yürüdü.

Kaza, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Cemiloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 ADP 185 plakalı otomobil ara yoldan ana yola geçtiği sırada plakası öğrenilmeyen minibüs çarptı. Otomobilin arkasındaki 42 FR 259 plakalı otomobil de kazaya karışmamak için durduğu sırada arkasından gelen 21 ACG 220 plakalı otomobil çarptı. Meydana kazada Z. Ç., hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kaza yerinde tutanaklar tutulduğu sırada taraflar arasında gerginlik yaşanarak çocukların yanında birbirlerinin üstüne yürüdü. Tartışma polisin ve vatandaşların araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.