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Diyarbakır'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 2 Milyon Lira Hedef Alındı

Diyarbakır'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 2 Milyon Lira Hedef Alındı
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Diyarbakır'da sahte linkler aracılığıyla 100 kişiyi dolandıran şebeke, 'Avangart' operasyonuyla çökertildi. 9 şüpheli tutuklanırken, dolandırıcıların 2 milyon lira kazandığı tespit edildi.

Diyarbakır'da sahte linkle 100 kişiyi 2 milyon lira dolandıran şebeke, "Avangart" operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü- Dolandırıcılık Büro Amirliği; dolandırıcıların çeşitli sitelere ikinci el mobilya ürünleri üzerinden ilan verdiklerini, anlaştıkları müşterilere sahte link gönderdiklerini, sahte sitelere yönlendirerek paraları hesaplarına aktardıklarını tespit etti. Güvenli sitelerin kopyalarını yapınca mağdurlar ise güven içinde para transfer ettiklerini düşündü. Polis, dolandırıcıların yüzlerini kapatarak ve kapüşon takarak para çekim anlarını kameralarla tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda organizasyonun şifrelerini çözerek dolandırıcıların kendi aralarında mağdurlara "Avangart" dediğini belirledi.

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konuldu. Yapılan araştırmada ekipler toplamda 100 mağdurun olduğunu, maddi kaybın ise tam 2 milyon olduğunu tespit edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık 3-sayfa Ekonomi Şebeke Suç

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