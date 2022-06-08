Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Ali Fırat Ülgüt'ü darp edip silah çeken hasta yakını şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da doktoru darp eden zanlılar adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Ali Fırat Ülgüt'ü darp edip silah çeken hasta yakını şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde görev yapan acil servis asistanı Dr. Ali Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi. Doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran ve daha sonra silah çeken hasta yakınları F.Ç. ve M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Fırat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title