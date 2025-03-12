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Diyarbakır'da Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırı Girişimi

Diyarbakır'da Doktora Beyzbol Sopasıyla Saldırı Girişimi
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Diyarbakır'da bir hasta, ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktora saldırmaya çalıştı. Beyzbol sopasıyla girmeye çalışan şüpheli, sağlık çalışanlarının müdahalesiyle engellendi ve polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir kişi 'ilaç yazmadığı' gerekçesiyle doktora beyzbol sopasıyla saldırı girişiminde bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) gelen bir kişi, tedavi gördüğü doktordan ilaç yazmasını istedi. İddiaya göre, doktor tarafından talebi reddedilen hasta, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti. Merkezdeki personelin araya girmesi üzerine uzaklaşan saldırgan bu kez aracından aldığı beyzbol sopasıyla içeri girmek istedi. Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Doktorun hafif yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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