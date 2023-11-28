Diyarbakır'da Dini Nikahlı Eski Eşini Silahla Yaralayan Şahıs Kaçtı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı olduğu eski eşini silahla vurarak yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı olduğu eski eşini silahla vurarak yaraladı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1131. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki H.S., amcasının oğlu olan dini nikahlı eski eşi M.S.S. ile oturduğu sitenin bahçesinde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eski koca, yanındaki silahla H.S.'ye 3 el ateş etti. Durumun çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR