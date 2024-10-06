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Diyarbakır'da Dini Nikahlı Eşini Öldüren Zanlı Aylar Sonra Yakalandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dini nikahlı eşi Hilal Kar'ı öldüren M.D., polisin titiz çalışması sonucunda aylar sonra yakalandı. Şüpheli, olay sonrası kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 23 Haziran'da dini nikahlı eşini öldürüp kayıplara karışan zanlı, polisin yaptığı titiz çalışmayla aylar sonra barakada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran 2024 günü Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen kadın cinayeti olayında firari durumda olan şüpheli M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olaydan sonra sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan M.D., Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçtı. Cinayet Büro ekipleri, yoğun araştırmalar sonucunda failin izini Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Kaldığı barakayı tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek M.D.'yi yakaladı.

Olay günü şüpheli M.D.'nin, dini nikahla birlikte yaşadığı Hilal Kar'ı (33) kıskançlık krizine girerek tabancayla vurup ardından hızla olay yerinden kaçtığı anlar ve şapka ile bisikletle kamufle olduğu anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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