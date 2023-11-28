Diyarbakır'da Dini Nikahlı Çiftin Tartışması Kanlı Bitti
Abone Ol
Son Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayan çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Erkek şüpheli, kadını tabancayla vurarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1131'inci Sokak'taki bir sitenin bahçesinde E.S., dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S.'yi tabancayla el ve bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, H.S. hastanede tedaviye alındı. E.S.'nin kaçtığı anlar da, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.S. ile H.S.'nin birlikte yürüdüğü, daha sonra E.S.'nin koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa