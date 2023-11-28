Diyarbakır'da Dini Nikahlı Çiftin Tartışması Kanlı Bitti

KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1131'inci Sokak'taki bir sitenin bahçesinde E.S., dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı H.S.'yi tabancayla el ve bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, H.S. hastanede tedaviye alındı. E.S.'nin kaçtığı anlar da, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.S. ile H.S.'nin birlikte yürüdüğü, daha sonra E.S.'nin koşarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,