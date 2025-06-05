Diyarbakır'da Dicle Teknokent'te Yangın
Diyarbakır Silvan yolu üzerindeki Dicle Teknokent binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak binada maddi hasar oluştu.
Diyarbakır Silvan yolu üzerindeki Dicle Teknokent binasında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Silvan yolu üzerindeki Dicle Teknokent binasında çıktı. Binanın atık malzemelerin bulunduğu bölümünde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa