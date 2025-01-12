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Diyarbakır'da Devrilen Otomobilde Dede ve Torun Yaralandı

Diyarbakır'da Devrilen Otomobilde Dede ve Torun Yaralandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen otomobilde dede ve torun yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde devrilen otomobilde dede ve torunu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde 23 FS 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan dede ve torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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