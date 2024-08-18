Diyarbakır'da devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesi Kırsal Karaçalı mevkisinde R. D'nin kullandığı 23 ACE 298 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ferit D, Yalçın Ş, Mehmet Ş, Harun D. ve Miraç D. yaralandı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastaneler sevk edildi.