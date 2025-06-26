Diyarbakır'da Devriilen Traktör Sürücüsünü Canından Etti

Diyarbakır'da Devriilen Traktör Sürücüsünü Canından Etti
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hasip Erdoğan, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şölen Mahallesi'nde Hasip Erdoğan idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde devrilen traktörün altında kalan Erdoğan'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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