Diyarbakır'da Devriilen Traktör Sürücüsünü Canından Etti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şölen Mahallesi'nde Hasip Erdoğan idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde devrilen traktörün altında kalan Erdoğan'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR