Diyarbakır'da depremzedelerin evine dadanan 10 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında 1'i hakkında 19, diğeri hakkında da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında 1'i hakkında 19, diğeri hakkında da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün "Karot" adı ile düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlının da tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 10 şahıstan 1'i hakkında 19 yıl, diğeri hakkında da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilmişti. - DİYARBAKIR