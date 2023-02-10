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Diyarbakır'da depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay

Diyarbakır'da depremden 17 saniye önce gökte görülen esrarengiz olay görenleri şaşırttı.

Diyarbakır'da depremden 17 saniye önce gökte görülen esrarengiz olay görenleri şaşırttı.

Diyarbakır'da 6 Şubatta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı. Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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