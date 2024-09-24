Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Deprem Davasında Sanıklara Hapis Cezası

Diyarbakır'da Deprem Davasında Sanıklara Hapis Cezası
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hisami Apartmanı davasında iki müteahhit ve iki arsa sahibine, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu sanıklar 2 müteahhit ile 2 arsa sahibine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Duruşmada, müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini belirterek, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Mehmet Ali Korkut, daha önceki savunmalarını tekrarladığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Meşe, binayı eksiksiz şekilde yaptığını, daha sonra yapılan müdahale sonucu binanın zarar gördüğünü ileri sürerek, "Depremde de enkaz altında kaldım. Tek başıma cezaevinde hayatımı idame ettiremiyorum. Sağ elimi kullanamıyorum. Tedavimin dışarıda yapılması gerekiyor. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatini talep ediyorum" dedi.

Nurettin Özcan, arsa sahibi olduğunu, inşaatın herhangi bir kısmına müdahale etmediğini öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Ahmet Özcan binaya yük olacak bir şey yapmadığını savunarak, tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık Meşe'nin sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Güvenlik 3-sayfa Güncel Deprem Hukuk

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı

 İran Cumhurbaşkanı'ndan 'Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap

Erdoğan'la ilgili soruya tek kelimelik Türkçe cevap verdi
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş

19 yaşındaki polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 2024! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });