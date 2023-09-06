Diyarbakır'da damada silahlı saldırı kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düğün salonunda damada silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda damatla birlikte 2 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde damat A.E., gelinle salona giriş yaparken şüpheli S.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında damat ve E.K. yaralandı. Yaralılar özel ve Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesine sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Damadın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan saldırıyı düzenleyen kişinin, kızı istemesine rağmen ailesinin ona vermediği öğrenildi.