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Diyarbakır'da Çukura Düşen Kız Çocuğu Kurtarıldı

Diyarbakır'da Çukura Düşen Kız Çocuğu Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, beton direkler için kazılan çukura düşen 14 yaşındaki D.K., yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Ekipler, kepçe ve kırıcı kullanarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çukura düşen kız çocuğu, yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Çınar ilçesi Ovabağ Mahallesi'nde D.K. (14), beton direklerin dikilmesi için kazılan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

D.K., kepçe ve kırıcı yardımıyla yoğun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kız çocuğunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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