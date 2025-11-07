Diyarbakır'da Çocukların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Diyarbakır'da seyir halindeki bir pikabın arkasına tutunup yolculuk eden çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlar ilçesinde yaşandı. İçinde beyaz eşya bulunan bir pikabın arkasına tutunan 4 çocuk, canlarını hiçe sayarak yolculuk yaptı. Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Çocuklar bir süre sonra araçla birlikte gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR