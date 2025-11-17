Diyarbakır'da Çocukların Sebep Olduğu Yangında Ev Alev Alev Yandı

Diyarbakır'da evde yalnız bırakılan çocukların elektrikli sobayı devirmesi sonucu çıkan yangında ev küle döndü. Faciadan dönülen olayda 2 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Evde yalnız bırakılan çocuklar, oyun oynadıkları sırada elektrikli sobayı devirdi. Halının tutuşması ile çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 çocuk, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeni ile ev küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR