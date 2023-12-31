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Diyarbakır'da çocuklar kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir grup çocuk, seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir grup çocuğun seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup çocuk, caddeden geçen kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocukların canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk, seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Bağlar Çocuk Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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