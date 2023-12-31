Diyarbakır'da çocuklar kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı

Diyarbakır'da bir grup çocuğun seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup çocuk, caddeden geçen kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Çocukların canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk, seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR