Diyarbakır'da Çocuk Kavgasına Silahla Müdahale Eden Baba Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale eden şahsa "adli kontrol" kararı verildi. Mağdur ailenin avukatı Demet Demirci'nin yaptığı itiraz, savcılık tarafından reddedildi.

13 Temmuz'da ilçenin Mezopotamya Mahallesi 612. Sokak'ta akşam saatlerinde bir sitede çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış, evinin balkonundan çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R.T., tabancayla sitenin bahçesine inmişti.

Kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgeye yönelen M.R.T., alanda bulunan kişilerle tartışmış, tabancasını çıkarınca çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan M.R.T., bu sırada bir el ateş etmişti. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edilmişti.

Gözaltına alınan M.R.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şahıs, "adli kontrol" kararıyla serbest bırakılmıştı. Mağdur ailenin avukatı Demet Demirci'nin karara itirazı, savcılık tarafından reddedildi.

Avukat Demirci, 12 yaş grubunda iki çocuğun kavgaya karışması sonrasında olaya dahil olan şüpheli babanın, evinde bulundurduğu ruhsatsız silahı ile mermiyi namluya sürerek patlamaya hazır bir halde çocukların kavga ettiği alana doğru koşarak silahıyla bizzat müvekkiline doğru ateş ettiğini söyledi.

Şüpheli hakkında sadece 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu yönünden tahkikat yürütüldüğü, tahkikat evraklarına göre görevli kolluk personelinin basit bir silahlı kavga konusu üzerine olay yerine gittiği anlaşıldığını belirten Demirci, bu doğrultuda savcılığa dosyanın verildiği, savcılığın da sulh ceza hakimliğine adli kontrol hükümleri uygulanarak dosyayı sevk ettiği Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin de şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bıraktığı bir karar ellerinde olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmanın sadece 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları yönünden değil, şüpheli şahsın çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da ifadesinin alınması gerektiği, soruşturmanın kasten öldürmeye teşebbüs suçu yönünden yürütülmesini, şüpheli şahsın birden fazla kişiye karşı öldürmeye teşebbüsten dolayı hakkında tutuklama kararı verilmesi gerektiği kanaatindeyiz" diyen Demirci, "Bu kararın verilmemesi müvekkillerimizin can güvenliğini ortadan kaldırmayacaktır. Söz konusu karara yapmış olduğumuz tüm itirazlara rağmen ne yazık ki, hala tutuklanmamış olup verilen bu karar hukuka, hakkaniyete aykırı olup kamu vicdanını sızlamaktadır" dedi.

Demirci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şüpheli şahsın bulunduğu daireden çıktığı andan, eylemi gerçekleştirdiği ana kadar ki amacı müvekkillerimizi öldürmek olduğu aşikar olup şüpheli şahsın kızının araya girmesi nedeniyle bu durum gerçekleşmemiştir. Bu durum bütünüyle kamera kayıtlarında mevcut. Fail dışarıdan gelen bir engel sebepten dolayı fiilini gerçekleştirememiş veya filine son verememişse bu durum kasten öldürmeye teşebbüs suçu için bir kriter olarak kabul edilir. Somut olayımızda da şüpheli eylemi bizzat kendisi sonlandırmamış, kızının araya girmesi nedeniyle eylemi sonlandırmış, ardından da müvekkillerimize zarar vermek kastıyla müvekkillerimizin kaçmış olduğu yöne doğru ateş etmeye devam etmiştir. Bu şahsın sadece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması müvekkillerimizin hayatını da riske atmaktadır." - DİYARBAKIR